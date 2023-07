A diario se conocen casos de atracos en la capital del país que se suman a la gran ola de inseguridad que tiene azotados a los bogotanos.

Este miércoles salió a la luz un nuevo robo que se presentó en las últimas horas en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, donde delincuentes armados sorprendieron a un joven que se movilizaba en su vehículo convertible.

Un video de cámaras de seguridad mostraron el momento en el que los dos sujetos llegan por la parte de atrás del carro —de la misma manera que el robo de una camioneta en Barrios Unidos— e intimidan al ciudadano, que no tuvo tiempo de reaccionar.

“Iba en mi carro con mi mejor amigo y le dije que bajara a comprar algo de tomar. Nos orillamos al frente de una óptica, él se bajó y al momento llegaron los asaltantes por detrás. Primero llegó un hombre a pie y después el otro en moto”, narró la víctima a Citytv.

Acá, el video del hurto:

Vía @Citytv | 'Motoladrones' en Bogotá encañonan y roban a joven en su carro. Le mostramos qué fue lo que ocurrió ▼ pic.twitter.com/H0uSR4VUhF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 19, 2023

De acuerdo con el joven, que no dio su nombre por seguridad, el primer ladrón le pidió sus pertenencias y le dio dos golpes en su cabeza con el arma.

“Me dijo que le entregara mi cadena y me la reventó. No sé si ya había visto mi reloj, pero lo primero por lo que me preguntó fue por el reloj y me lo quitó. Tenía una argolla y no me salía, entonces lo que hice fue traer mi mano hacia mí para quitármela, de pronto él pensó que no se la iba a entregar y ahí me pegó dos cachazos y me rompió la cabeza”, agregó en su relato al canal.

Además de los elementos mencionados, el joven dijo que también se llevaron su celular, por lo que el robo ascendió a los 50 millones de pesos.

“Me encuentro tranquilo porque, lastimosamente, en esta ciudad hay que agradecer que no lo maten a uno. Hay que hacer justicia porque, así como yo tengo los recursos para volver a tener mis cosas, hay personas que se ven afectadas o incluso los matan”, dijo la víctima al informativo.

El ciudadano comentó que rastreó su celular por medio del GPS y este apareció en un conjunto residencial al que fue acompañado de la Policía, pero no pudieron hacer algún tipo de allanamiento por falta de una orden judicial.