Siguen apareciendo muestras de la crecida de hurtos perpetrados por los llamados motoladrones en Bogotá. Tras un fin de semana de desconcierto por una ola de robos ocurridos en vías del norte de la capital, a plena luz del día, ahora se conocen videos de cómo estos delincuentes operan frente a conjuntos de la localidad Suba, donde una mujer fue la víctima más reciente.

En el video que dio a conocer City Tv, se observa el momento en el que tres sujetos, abordo de dos motocicletas, esperan a que una mujer pase por los conjuntos ubicados en el barrio Alhambra y la interceptan, prácticamente en la entrada. Al darse cuenta de las intenciones de uno de estos sujetos, la mujer se da vuelta para salir a correr, sin embargo, estaba rodeada de más delincuentes.

“Escuché unos gritos y al asomarme a la venta vi a una chica rodeada por tres tipos. Supuse que la estaban robando”, señaló al noticiero una testigo. La mujer intentó escapar pero uno de los asaltantes la tomó con fuerza, la tiró al suelo, y le hurtó sus objetos, como se observa en los videos. Posteriormente los ‘motoladrones’ se dieron a la huida.

De acuerdo con la comunidad, ya se han presentado más robos en estos conjuntos, específicamente en la zona de parqueadero, donde delincuentes quedaron grabados llevándose un par de bicicletas. “A mí en Bogotá me han robado varias veces, pero no con esa violencia. Uno entiende que la ciudad no pasa por su mejor momento en temas de seguridad”, añadió ante las cámaras del noticiero, otro residente de estos conjuntos.

Motoladrones sin control

En menos de dos semanas se han visto tres casos de hurto en vías de la ciudad. Inició con el robo ocurrido en la carrera Séptima con calle 98, el pasado 29 de junio, cuando dos fleteros paralizaron la icónica vía, durante por lo menos 15 minutos; luego sucedió el pasado jueves 13 de julio en la calle 80, donde delincuentes en moto hurtaron a los pasajeros de un taxi; por último conocimos otro caso ocurrido en la carrera 11 con calle 94 donde asaltantes robaron a los ocupantes de un vehículo.

Aunque las autoridades se encuentran analizando todos los videos entregados por la ciudadanía, todavía hay dudas acerca de las medidas necesarias para detener este fenómeno. Y es que entre enero y mayo de este año, la Secretaría de Seguridad reporta 60.786 hurtos a personas, lo cual significa un aumentó del 25,4 % con respecto al mismo periodo en 2022.

De acuerdo con Andrés Nieto, nuevo subsecretario de seguridad, “los delincuentes parecen más envalentonados a la hora de salir a cometer estos delitos, porque en Bogotá es más rentable delinquir que otra cosa; recordemos que 8 de cada 10 capturados por estos delitos quedan libres, por ello es que prefieren salir a cometer estos hechos porque saben que estarán protegidos por los grupos delincuenciales a los que pertenecen y porque la ley es laxa a la hora de judicializarlos”, apuntó el subsecretario en entrevista con este diario.