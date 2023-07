La inseguridad en Bogotá no da tregua y a diario se conocen casos de robos a mano armada en los que delincuentes atemorizan a las víctimas poniendo en riesgo sus vidas.

Este fin de semana no fue la excepción y un claro ejemplo de ello fue el atraco que cometieron dos ladrones en el norte de Bogotá, en el que se llevaron 11.800 dólares que un ciudadano había cambiado minutos antes.

Pero uno de los más recientes ocurrió en la noche de este sábado en la localidad de Barrios Unidos, más exactamente en el barrio San Francisco. Allí, tres hombres con armas de fuego se robaron una camioneta después de amenazar a su conductor.

El hecho quedó registrado en un video captado por una cámara de seguridad y se aprecia el momento en el que, hacia las 10:00 de la noche, los ladrones descienden de un vehículo particular de color negro y se dirigen hacia una camioneta (al parecer de marca Toyota cuyo valor superaría los 90 millones de pesos) que estaba estacionada en plena vía pública.

En cuestión de segundos, los hombres apuntaron contra el conductor de la camioneta y lo hicieron bajar de la misma para posteriormente llevársela.

“Alrededor de las 10:00 de la noche, tres sujetos me abordan armados con revólveres y me despojan de la camioneta. Me bajan, me piden la llave y se la llevan”, le narró la víctima a Citynoticias.