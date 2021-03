green

En la noche del lunes, un hombre en la localidad de Suba de Bogotá salió en su carro BMW a comprar el pan del desayuno. Sin embargo, la diligencia terminó siendo caótica para el ciudadano, luego de que se viera interceptado por tres ladrones.

Según le contó el hombre a City Noticias, los delincuentes lo amenazaron con armas de fuego y un puñal, para robarle el costoso automóvil y emprender en él la huida. “Compré el pan en la panadería, di la vuelta y cuando cerré me cayeron tres tipos. Uno me puso una pistola en la cabeza, me dijo que me iba a matar. Un tipo de 19 años por ahí“, relató la víctima del robo a ese medio de comunicación.

Los ladrones se fueron hacia el sur de la capital del país por toda la Avenida Boyacá, pero la dicha por concretar el robo del auto les duró muy poco. En cuestión de 20 minutos, la Policía detuvo a los delincuentes y los capturó. Agentes en la localidad de Engativá recibieron la denuncia del robo del carro y actuaron con rapidez al respecto, para detener la marcha de los fugitivos cerca de la calle 53.

“La central de radio reporta el caso, activamos el plan candado. Este vehículo es interceptado en la Boyacá con 53 por uno de nuestros cuadrantes, logran detener el vehículo“, le contó a medios de comunicación el coronel Julio Salgar, comandante de la Policía en la localidad de Engativá.

El dueño del carro BMW agradeció la pronta reacción de las autoridades, que fue la que permitió que fuera recuperado el coche.

Este no fue el único robo violento que se presentó en la noche del lunes en Bogotá. En las últimas horas también se conoció que dos menores fueron encañonados y retenidos durante el robo de una camioneta. El uso de armas de fuego está siendo un común denominador de los delitos que se han concretado en la capital durante en los últimos meses. Es por eso que la Policía empezará a usar detectores de metales para descubrir armas en las requisas espontáneas que hagan en la ciudad.

Este fue el testimonio que entregó el dueño del BMW a City Noticias: