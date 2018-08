Uno de ellos fue el #RoastYourself, que para los no entendidos en la materia se puede resumir en cantar las cosas que critican de uno mismo. De esta manera, Juan Manuel Santos protagonizó tal vez el momento cumbre de todo el video de 15 minutos al “cantar” todo lo que sus detractores dicen de él y su gobierno.

Esta es la letra de la ‘canción’ hecha con las críticas:

Dicen que hice un mal gobierno

Que causé el invierno

Que decía muy tierno me acabo de enterar

Que firmo en mármol las promesas que voy a incumplir

Que soy farsante y mentiroso y tu hazmerreír

Me da la gana hacer preguntas que te harán sufrir

Que traidor y hasta derrochón, ¡ja!

Hola Soy Santos y gobierno como canto

Que entregué el país impune a los guerrilleros

Que compré el nobel, no fui digno al fuero

