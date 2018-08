En los ocho años en los que vivió con su familia en la Casa de Nariño la noticia de que le otorgaron el galardón del Nobel de la Paz de 2016 “por sus decididos esfuerzos para llevar a su fin más de 50 años de guerra”, señaló el comité noruego que entregó el reconocimiento.

Ese premio le dio un nuevo aire al proceso de paz en La Habana, que travesaba por un momento difícil, pues solo cinco días antes había perdido el plebiscito para refrendar los acuerdos con las Farc.

Así recordó Santos ese día:

“El día que me llamaron a decirme que me gané el Nobel casi no me di cuenta, estaba totalmente dormido. Me llamó mi hijo Martín, inclusive le colgué. Le dije: ‘Ah, bueno’ y le colgué totalmente dormido. Y cuando volvió a llamar, entonces ahí sí me di cuenta que la cosa era en serio y fue un momento muy feliz”.

Esa anécdota la complementa el relato que hizo Esteban Santos, hijo menor del presidente, en una entrevista con Blu Radio:

“Nosotros estábamos completamente tristes, destruidos; fue una semana durísima porque habíamos perdido el Plebiscito. […] Por eso, sin lugar a dudas el espaldarazo fue muy importante porque mi papá se había quedado sin piso para seguir con esas negociaciones. Yo me tuve que devolver a la universidad en Estados Unidos a estudiar. Entonces, el plebiscito fue un domingo y, yo me acosté ese jueves por la noche y el viernes en la madrugada empezó a sonar mi celular. Me entró la llamada de mi hermano Martín, le contesto y empezó a gritar como un loco ‘ganamos, ganamos’ y yo estaba medio dormido, le dije: ‘¿Ganamos qué?’”.

Continuó: “Es más, estábamos tan golpeados por el resultado del no que a todo el mundo se le olvido que la semana siguiente era lo del Nobel. [Martín] me dijo: ‘Nos ganamos el Nobel’. Lo primero que hago es prender el televisor en CNN, había una foto de mi papá y me ataqué a llorar. Tomé un avión de vuelta a Bogotá a estar con mi familia. Ese fin de semana estuvo toda la familia completamente aislada y desconectada, solo los 5 unidos y contentos de que se le reconoció el gran logro y el sacrificio a mi papá después de tanto palo y tanta crítica. Eso le dio un empujón para que pudiera terminar los acuerdos”.

