En la grabación, el comediante relató que estuvo envuelto en un choque con otros dos carros, en el recién inaugurado túnel que conecta Medellín con Rionegro.

“Yo no venía manejando, no. Para que después no me echen la culpa a mí. Yo creo que soy la sal”, expresó Quevedo con la ironía que lo caracteriza entre sus seguidores.

También, aseguró que a raíz de la colisión se armó un trancón monumental, y aprovechó para decir que el túnel estaba muy bonito.

El accidente sucedió este miércoles, aproximadamente a las 5:00 p.m, y es el primer accidente de tránsito que se registra en la obra, según informó el capitán Jorge Rodríguez, comandante de la seccional de tránsito de la Policía Metropolitana, a El Colombiano.

Así, sin quererlo, Quevedo pasará a la historia… de los accidentes del túnel.

Al parecer, un primer vehículo frenó abruptamente y el conductor que venía detrás de él no logró reaccionar a tiempo, por la velocidad constante que se mantiene en el túnel, y como consecuencia, tres vehículos terminaron colisionando; entre ellos el del humorista Ricardo Quevedo.

Cabe recordar que el Túnel del Oriente ya tuvo su primer trancón que tuvo una duración de 4 horas.

