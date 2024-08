La empresa Forensic Strategic Group & Incoseg presentó un informe en el que explica que todo el contenido de los celulares ya fue revelado a las autoridades y que, según lo visto por ellos, no hay más videos o fotos sobre el mediático crimen.

Este informe, citado por El Tiempo, resalta que los videos viralizados recientemente son legítimos y añade que tanto en el celular de Leal como en el de su madre no hay más material que pueda ser analizado.

“Con el recaudo de la información digital, finaliza la labor de descarga y se ejecuta procedimiento técnico de obtención de imágenes forenses de las pluri citadas descargas, en el Laboratorio de Ciberseguridad e Informática Forense, utilizando para ello el software generador de imágenes forenses“, detalla el informe citado por ese periódico.

En el contenido revelado por los peritos forenses a las autoridades (que ya conocían los videos viralizados esta semana) se encontraban las grabaciones e imágenes que correspondían a los últimos momentos con vida de Leal.

Asimismo, el informe resaltó que la abogada que representa a las víctimas del mediático crimen solicitó en su momento una nueva pericia a los celulares de Mauricio Leal y de su madre, la cual efectivamente se llevó a cabo.

El estilista era un gran amigo de muchas celebridades en nuestro país y por eso se dieron reacciones variadas al viralizarse las mencionadas grabaciones.

“Les quiero pedir el favor a los que me están mandando videos, comentando las fotos, preguntando qué pienso acerca de un clip que está rondando de mi amigo… por favor, por mi tranquilidad, no me pregunten más“, dijo la artista Shaira, quien era muy cercana a Leal.