Se siguen conociendo más detalles sobre la filtración del nuevo video en el caso de Mauricio Leal, que muestra al estilista minutos antes de morir y que dejaría mal parado a Jhonier Leal, condenado por el doble homicidio de su hermano y su madre, Marleny Hernández.

La grabación fue obtenida por la defensa de Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal, quien encontró el video por una autorización de una jueza que le hizo a la Fiscalía. En el proceso surgen dudas de por qué el ente investigador no valoró esa grabación, que hubiese sido clave en el caso de Leal.

Al respecto, Érika Sanguinetti, apoderada de García, habló en Blu Radio y aseguró que su defendido pidió el celular porque es considerado víctima dentro del proceso. La jurista dio detalles de lo que obtuvo en los celulares.

“Me dieron dos teléfonos. Uno de Marleny Hernández y el otro de Mauricio Leal. En el momento en que se prenden estos equipos, frente a la misma investigadora, allí se desplega una galería y una foto que nos llama la atención, en la que se ve a Mauricio en la cama todavía vivo; sin embargo, no quisimos indagar porque los teléfonos estaban bastante descargados. No estaban bloqueados y no tenían ninguna clave, incluso uno tenía rastros de sangre”, señaló.

Además, la abogada contó en la emisora cómo fue el proceso para descubrir la grabación: “Entramos a la galería y a simple vista es el último video que observamos, era la última publicación. Fue una situación bastante perpleja minutos antes de que no tuviera más vida Mauricio y yo pongo al tanto a los peritos forenses. Ellos dicen que el video no fue implantado, como lo quiso asegurar el abogado representante de víctimas”.

Finalmente, Sanguinetti mostró su sorpresa por la forma en la que los medios obtuvieron el clip y dio detalles de las fechas y horas de las grabaciones: “Estamos indagando eso también, nosotros entregamos en cadena de custodia esos videos, pero no tenemos ni idea cómo se filtraron. De mi equipo de trabajo no salió. Yo me hago la misma pregunta de por qué pasaron 3 años y nunca lo hicieron público. Esos videos eran de La Calera, 22 de noviembre a las 6:43 de la mañana el video y a las 6:41, la foto”.

