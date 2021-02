El presidente de la ADE, el profesor William Agudelo, aseguró en Blu Radio que los contagios por COVID-19 siguen siendo muy altos en Bogotá, y por eso los maestros de colegios públicos se rehúsan a regresar a clases presenciales este 15 de febrero, como lo había ordenado la alcaldesa Claudia López.

Agudelo manifestó que el indicador de la Alcaldía de Bogotá sobre la situación de la pandemia es la ocupación UCI, y no cree que las cifras son reales.

“El lunes no vamos a regresar [a los colegios], mientras no baje el índice de contagios en la ciudad. No regresaremos de manera presencial. Se le hizo un debate en el Concejo de Bogotá al secretario de Salud porque las cifras que estaba dando no son ciertas”, aseveró.