Luis Felipe González Rubio, Ramiro Ferrin, José Jaraba y Juan Pablo Schiller fueron quienes idearon un nuevo refugio para gatos en el polideportivo donde el pasado 21 de marzo cerca de 50 felinos murieron a manos de inescrupulosos que le prendieron fuego a su guarida en un aparente ritual con velas.

La casa de tablas tiene características similares, pero con una arquitectura diferente y con un techo de zinc que protegerá a los animales abandonados del inclemente sol y de las lluvias venideras.

Sus hacedores la levantaron sin la ayuda de ningún ente gubernamental, pero sí con recursos propios, según la publicación hecha por Santa Marta is Crazy.

A continuación, imágenes del refugio construido por animalistas:

Vale recordar, que por ese atroz hecho que acabó con la vida de la gran mayoría de los animales del improvisado refugio, las autoridades de la capital del Magdalena ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información precisa que permita dar con el paradero de los responsables del crimen.

Al ver la publicación muchos aplaudieron el gesto del grupo de jóvenes que se solidarizaron con los felinos que a diario abandonan en el polideportivo de la ciudad.

No obstante, otros opinan que hay que solucionar el tema de fondo que hay con el maltrato animal al que son sometidos los gatos que son abandonados a su suerte en esa cancha múltiple.

“Jamás estaré de acuerdo con los centros de abandono desmedido sin pedagogía, ocasionado por acciones impulsivas, cortoplacistas que no tienen un análisis integral para intervenir en las raíces de las violencias hacia los animales. Soluciones integrales y no asistencialismo es lo que necesitamos”, “ese complejo deportivo no debería tener casitas de animales, porque la gente se aprovecha y siguen abandonándolos. Además, el hedor a heces es muy fuerte”, “excelente gesto de estas personas, pero realmente no debería haber una casa para animales en el polideportivo, ya que no este no es un refugio, es un escenario deportivo y las condiciones de higiene del lugar y los mismos animales, en algún momento pueden convertirse en un problema muy grave”, fueron algunas críticas que les bajaron la caña a los animalistas que construyeron el refugio.