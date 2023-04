Con la consolidación de las mayorías en el Congreso de la República, la coalición del Gobierno de Gustavo Petro parecía imbatible. Ante semejante maquinaria era casi imposible que cualquier iniciativa del Ejecutivo no pasara el debate político. Pero, con el transcurso de los meses (y de los debates), ese aparato ya no luce tan robusto, y el primer campanazo lo dio la discusión y aprobación de la reforma tributaria, cuyo trámite no fue, como dicen los que se creen vencedores, “papita para el loro”.

Ahí ya se empezaron a ver los primeros desbarajustes de la coalición, que tiene por delante otras reformas importantes como la de la salud, la laboral, la pensional, la del Código Electoral, la ley de sometimiento de las bandas criminales, y hasta el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la reforma a la salud es la que, al parecer, constituye la verdadera prueba ácida para la llamada aplanadora petrista.

Este martes, la máquina volvió a mostrar sus fallas: en el cuarto intento de debatir la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes no fue aprobada y la discusión se aplazó para este miércoles a las 10:00 de la mañana. El Partido Conservador y el de La U se negaron a apoyar el texto pues no acogió la totalidad de sus propuestas.

La situación no la pudo arreglar ni la esposa del presidente, Verónica Alcocer, que llegó al Capitolio para participar en una reunión que organizaron los promotores de la reforma a la salud después de que fuera aplazada la discusión.

La primera dama se reunió con la ministra de Salud, Carolina Corcho; el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf. Pero no pudo hacer nada.

Ante esta situación, Petro volvió a hablar de “estallido social” y a invitar a los ciudadanos a salir a las calles. Y después de un encuentro con estudiantes de la universidad de Stanford, reconoció que la reforma a la salud es la verdadera prueba de fuego de la coalición mayoritaria en el Congreso.

La reforma a la salud es una “prueba de fuego”

“Indudablemente, es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria”, les dijo a periodistas el mandatario. “Son las reformas fundamentales que aplican el programa de gobierno que el pueblo eligió. La coalición mayoritaria ha aceptado que la base del planteamiento común, político en el Congreso es el programa que el pueblo eligió”.

Para Petro, en esa medida, “de eso depende la coalición mayoritaria”. Además, explicó que hay unos ejes fundamentales sin los cuales la reforma “no tendría sentido, y es que el dinero público se maneje públicamente y deje de ser el escenario de robos, de crisis hospitalaria, de traslados como hubo en el pasado al paramilitarismo, de ineficiencia en la salud de los colombianos, de su derecho no solamente a tener un carné, sino de acceder cuando la enfermedad lo requiera a los servicios que la ciencia tiene disponible”.

Sobre lo que representa el debate de la reforma a la salud para la coalición del Gobierno en el Congreso, el abogado Hernando Herrera, del panel de Caracol Radio, había explicado que constituye un pulso político que va a medir la vitalidad de la coalición del Gobierno en el Congreso. “Si el petrismo conserva esas mayorías o si perdió este predominio. Se sabrá si esa fuerza es hercúlea o sansoniana o es simplemente una alianza pegada con babas”, dijo.

En este debate, el jurista también ve otros dos pulsos. Primero, el jurídico “entre quienes piensan que el trámite de esta ley es especial o estatutaria, por lo cual debe ser aprobada por mayorías más amplias y con ritos específicos [la postura de los liberales], y los que piensan que es ordinaria y se puede desplegar el trámite tal y como está [el Gobierno]”.

Segundo, el partidista, pues “se sabrá si opera la ley de bancadas: qué tanto predominio tienen esas indicaciones e instrucciones dadas por los jefes de los partidos, o si va a prevalecer la anarquía y eventualmente el lentejismo y la mermelada entregada en pequeños potes”.