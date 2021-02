El fallo lo emitió el Tribunal el pasado 5 de febrero y el beneficio es para la reclusa identificada como Laura, que purga una condena de 56 meses de prisión que le impuso un juez en Armenia, Quindío, en 2016.

Noticias Caracol buscó a la mujer para conocer su reacción, y lo primero que dijo es que es “un trabajo normal” que le servirá para descontar tiempo de su condena.

“Dan ocho horas diarias de descuento (por trabajo) y 12 por estudio. Entonces, veré si puedo salir rápido de este proceso que no ha sido nada fácil”, manifestó.

La mujer dijo, en el noticiero, que para cumplirles a los clientes y ganarse el descuento prefiere ir hasta el estudio de modelos webcam, aunque tenga que andar con el brazalete electrónico para que la vigilen desde el Inpec.

“Miran en el GPS que yo esté en ese lugar, y tengo que cumplir horarios. Si me dan un horario de 8 de la mañana, tengo que salir de mi casa por ahí a las 7, por el bus y todo eso. Y si salgo a las 3, entonces tengo que estar en mi casa a las 4. No me voy a poner de ruana el permiso”, aseguró la beneficiada.