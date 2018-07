Como la situación fue pública no tardó mucho en conocerse las imágenes en redes sociales, donde salieron algunos personajes a calificar el acto del nuevo senador.

Entre los que defendieron a Mockus está Gustavo Petro, que después de que él se bajó los pantalones, al parecer en forma de protesta por el desorden dentro del recinto, propuso que fuera el presidente del Senado.

Sin embargo, otros no estuvieron de acuerdo con el hecho. Incluso, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, pidió que lo sancionaran.

A continuación algunas de las reacciones, en la que se destacaron hasta comediantes.

Con el respeto que merece el Senador @AntanasMockus el comportamiento que hoy ha tenido en la instalación del congreso es deplorable. No es ejemplo de nada para nadie. Es vulgar, irrespetuoso, y bajo. https://t.co/gcODdLqs3X via @elespectador

Los corruptos llevan años dándonos por el culo y se escandalizan porque Mockus mostró las nalgas. A mi lo que me asombra es como las tiene de blancas y se le ve la piel como bien cuidada ¿Qué crema usará?

Bueno, no debí meter su enfermedad que nada tuvo que ver en eso. Pero no me gustó lo que hizo Mockus aunque era lamentable el griterío.

— Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) July 21, 2018