El jefe del Ministerio Público también advirtió que con su desaparición,’Santrich’ está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo del acuerdo alcanzado en La Habana:

“El sistema más garantista no ha podido ser, le ha dado todos los beneficios y peor aún para las víctimas que todavía esperan la verdad, que esperan la reparación. Si ‘Santrich’ quiere ser un sepulturero de la paz, que siga en la clandestinidad, pero que no espere impunidad porque no va a doblegara la justicia”.