El ente investigador, de acuerdo con Semana, seguirá recabando los más de 40.000 audios del ‘Ñeñe’ para seguir atando cabos sobre las distintas denuncias que hay a su alrededor, principalmente sobre las supuestas financiaciones irregulares de las campañas presidenciales de Iván Duque y Gustavo Petro en 2018; de esta última conversación, que fue revelada por el fiscal general Francisco Barbosa, salió a la luz el nombre de Cotes por la similitud de su voz y el acento con la del audio.

Álvaro Cotes, recordado entre otras cosas (investigaciones por presuntos nexos con paras y contratos corruptos) por haber hecho un escándalo en medio de un aeropuerto con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, habría hablado con el ‘Ñeñe’ el día de las elecciones sobre la financiación indebida en la campaña de Gustavo Petro, de hecho, se escucha en el audio, según la revista, que Hernández le dice “Alvarito” al despedirse, sospecha que se hace más fuerte en otros audios en los que también lo menciona.

“Las explicaciones que rinda Álvaro Cotes Vives sobre la larga y espinosa interceptación serán todo un capítulo de la ‘Ñeñepolítica’, pero no el único”, resaltó el medio.

Cote se comunicó con la revista una vez conoció las sospechas de la Fiscalía en su contra y, por supuesto, negó rotundamente que haya sido él quien habló de estos temas con el ‘Ñeñe’; sin embargo, aceptó que fue su amigo por muchos años, pero que “tenía rato sin hablar con él”.

“Lo único que yo quiero dejar claro es que el que habla en esa llamada no soy yo, esa no es mi voz. Insisto, al Ñeñe lo vi aquella vez y tenía como diez años sin verlo. Ese de la llamada no soy yo”, indicó Álvaro Cotes al medio, y agregó que nunca tuvo negocios ni vínculos con Hernández.