El coronavirus se ha llevado vidas y años de esfuerzo que muchas personas le imprimieron a sus negocios. La puerta falsa es un restaurante y salón de onces que fue fundado en 1816 y se convirtió en un lugar muy querido por los bogotanos y turistas.

Sin embargo, la crisis obligó a su dueño y administrador Carlos Sabogal a cerrar el establecimiento porque, como él lo dice, no tiene como pagar a los salarios de los empleados o aguantar las cargas económicas del negocio.

En una entrevista con la revista Semana, el hombre de 84 años explicó que la nómina costaba 19 millones de pesos mensuales, un gasto se dividía en 14 empleados que valoraban su trabajo por el prestigio y también por las propinas.

Luego del anuncio del simulacro, en el establecimiento se tomaron las medidas correspondientes y se les aseguró a los empleados que recibirán su pago sin ninguna novedad o descuento. Sin embargo, tuvieron que despedirlos con el pago del mes de mayo y la liquidación correspondiente porque ni los ahorros alcanzaron.

“Nunca habíamos despedido a nadie por razones que no fueran de peso como un robo, por ejemplo. Cuando el local se incendió en 2012 paramos cuatro meses, pero los pusimos a trabajar en la reparación del local. Esta vez no pudimos hacer lo mismo”, dijo Carlos Sabogal en este mismo medio.

Esta crisis no solamente afectó a este establecimiento; el propietario del prestigioso restaurante Harry Sasson aseguró preocupado que con el servicio de domicilios no alcanza a ganar ni el 20 % de los ingresos habituales que se recogen en su negocio.

Incluso, recientemente el periodista Ronny Suárez contó en su cuenta de Twitter la historia de cómo había lanzado su restaurante con mucho esfuerzo y dedicación. No obstante, después de más de 7 años tendría que cerrarlo debido a que los gastos fijos son muy altos y el servicio a domicilio no da lo suficiente para cubrirlos.

El emblemático restaurante bogotano La puerta falsa consideró hacer este tipo de envíos para dar la pelea, pero desistió por varias razones. Primero, porque no es un campo que manejen y el servicio que prestaban se especializaba en la experiencia a la mesa y vivir el lugar, según explicó Semana.

Otro de los motivos fue que no se podía garantizar que el pedido llegara con la misma calidad que se ofrece en el restaurante y eso es un punto clave de su éxito.

Por último, argumentó que con este método el restaurante podría tener más pérdidas y lo expuso con un ejemplo:

“Si yo compro 10 tamales y solo vendo uno en domicilio, al siguiente día voy a tratar de vender los nueve restantes, pero ya no van a estar frescos. El problema es que no los puedo botar a la basura porque no tengo dinero”, agregó en la entrevista