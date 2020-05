green

Y lo pusieron como etiqueta en sus redes sociales y en las de su emisora con esa etiqueta, “Estamos mamados de…”, para interactuar con sus oyentes, pero cada uno de ellos, además, expuso por qué está mamado.

“Nos tienen mamados la cuarentena”, dijo, como la mayoría de colombianos, Quinn. “Este no es un tema fácil”.

También agregó: “Nos tienen mamados los decretos. Nos tiene mamados que cada ocho días se cambien las reglas de juego. Cuando ya pensábamos que íbamos a tener un poco más de libertad el primero de junio…”.

En este caso, se refirió a los anuncios de Duque de este jueves, y a las ya consabidas réplicas que hace el respecto la alcaldesa de Bogotá.

“Estamos mamados de que no se entiendan la alcaldesa y el presidente, que cada uno diga una cosa distinta y todos quedamos, los habitantes, sobre todo, que estamos en la mitad, que no entendemos. Esta guerra de mensajes creo que nos tiene mamados. Esta guerra de protagonismos”, terminó Quinn.

Por su parte, Gómez, director del espacio informativo de esa emisora ‘6 AM Hoy por hoy’, sostuvo que el país no ha superado la pandemia, y todavía no está del otro lado. “El país todavía necesita que se tomen unas decisiones concretas e importantes”, subrayó Góomez.

“El país necesita que con buena cabeza y con tino se articule el comienzo de la vida laboral, económica, su reapertura, pero que también no se descuide lo que tiene que ver con las medidas para que la gente no corra ningún riesgo en la calle”, reclamó Gómez.

Al final de su intervención, coincidió con lo que había planteado Quinn: “A veces pareciera que las decisiones se toman de una manera etérea, entre las nubes, y no con la realidad que merece una situación tan difícil para el país y tan complicada. Por eso, estamos mamados de no entender a veces a nuestros gobernantes”.