La mandataria distrital cuestionó las últimas determinaciones del presidente Iván Duque y expuso lo que, para ella, sería una contradicción.

López, en su Twitter, dejó ver su inconformismo con que el Gobierno autorice la apertura de centros comerciales y peluquerías, pero que al tiempo extienda el aislamiento preventivo obligatorio.

“¿Qué esperan? ¿Que abran y no vayan clientes?”, expuso la alcaldesa con su acostumbrado tono.

López sostuvo que pedir aislamiento con mayor apertura a millones de personas “confunde y no cuida”.

Este es el mensaje de la mandataria:

Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluqerias, etc y dicen que “extienden aislamiento” Qué esperan? Que abran y no vayan clientes?

Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 29, 2020