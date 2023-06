Un conglomerado de medios muy fuerte en el país fue mencionado en los escandalosos audios de Armando Benedetti que filtró la revista Semana y en los que se hace referencia a cómo se habría financiado la campaña de Gustavo Petro.

En uno de esos audios, Benedetti le recrimina a la ex jefe del despacho presidencial Laura Sarabia por el espacio político que quiere y le enumera lo que él hizo dentro de la campaña y el Gobierno. Por ejemplo, le habla de dineros que consiguió y de una reunión con un importante empresario de un conglomerado de medios de comunicación que funciona en Colombia.

“Discúlpame, ¿pero yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí. Conseguí 15 millones de barras, que pagará el tiempo de no sé qué mondá. Te llevé a ti, llevé al hp de Prisa, todo. Hicimos cien reuniones… No, marica, y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas, como un culo, no”, fue lo que dijo Benedetti.