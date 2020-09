green

En los actos vandálicos durante los disturbios en Bogotá aparecieron las pintas con la enigmática inscripción que significa ‘All Cops Are Bastards’, o “Todos los policías son bastardos”, en español.

Aunque el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, mencionó “un movimiento internacional denominado A.C.A.B.” como el grupo que convocó las manifestaciones, y la senadora María Fernanda Cabal lo secundó desde su cuenta de Twitter, ese acrónimo está más ligado a una manifestación contracultural desde hace mucho tiempo.

De hecho, el portal Vice señala que esa expresión se remite a los años 20 del siglo pasado y había quienes la atribuían a “jerga de delincuentes”.

No obstante, ese medio apunta que el primer registro del A.C.A.B es de un periódico británico en 1977. Un periodista, después de pasar la noche en una prisión de Newcastle, señaló que la sigla estaba pintada en las paredes y tatuada en los dedos y en la cabeza de algunos reos.

Para referirse a la primera aparición como fenómeno contracultural del acrónimo, el portal se remite al género musical Oi! y a una banda llamada 4 Skins que en 1982 lanzó el álbum ‘The Good, The Bad and The 4 Skins’, cuya portada “ponía a los policías como los malos” y tenía una canción llamada ‘A.C.A.B.’.

Conforme ha pasado el tiempo, el término se ha hecho más popular y ha sido apropiado en diferentes escenarios. Vice resalta que lo adoptaron los ‘hooligans’ ingleses y los seguidores del punk, por lo que A.C.A.B es símbolo para rechazar a los “bastardos” que representan autoridad.

A.C.A.B. tiene fecha conmemorativa

La sigla también tiene una representación numérica con el guarismo 1312 para representar que “All Cops Are Bastards”. Oh my geek explica que, si se enumera cada letra del abecedario, la A es 1, la C es 3 y la B es 2.

Así pues —desde hace algún tiempo— cada 13 de diciembre se celebra el ‘Día A.C.A.B.’, especialmente en redes sociales.

Sin embargo, el medio destaca que entre los círculos más suburbanos se adelantan conciertos y manifestaciones culturales para festejar durante esa fecha.