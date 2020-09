green

Así lo establece el más reciente protocolo del Ministerio de Salud, que indica que las personas de un mismo núcleo familiar se pueden movilizar en un solo carro particular.

Los ocupantes no pueden superar la capacidad normal del vehículo (4 o 5 personas) y deben utilizar siempre el tapabocas durante el trayecto, especialmente si se van a bajar en alguna estación de servicio o baño público, añadió la cartera, en un comunicado.

Siguiendo esa línea, el Ministerio recomienda planear las rutas y así evitar hacer muchas paradas en diferentes lugares. El documento oficial invita a los viajeros a que solamente se detengan y bajen del carro por necesidad, y si es un viaje largo, lo hagan solamente cada 3 horas.

Asimismo, las medidas de autocuidado son cruciales, tales como la desinfección de manos y la permanente ventilación de los carros, indicó el Ministerio de Salud.

¿Se puede viajar en flota durante el aislamiento selectivo ?

Los que decidan viajar por las carreteras en buses intermunicipales o interdepartamentales podrán hacerlo libremente, pero deberán extremar las medidas de bioseguridad.

Según el programa del Ministerio de Transporte, los buses autorizados deben respetar primordialmente el uso de tapabocas para los pasajeros y el distanciamiento social. Sin embargo, la cartera no estableció un máximo de asientos ocupados para evitar aglomeraciones al momento de subir o bajar.

No consumir alimentos; no viajar con mascotas, cobijas o almohadas; evitar llevar muchas maletas y procurar no hablar por teléfono dentro del vehículo, son otras de las recomendaciones hechas por el Ministerio de Transporte para las personas que viajen en flota.

