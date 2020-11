green

Claudia López se pronunció en Twitter, misma red social donde se divulgaron imágenes de las aglomeraciones que se dieron en el sur de la ciudad en la inauguración de un alumbrado navideño, por las que la alcaldesa recibió críticas.

La burgomaestre de la capital empezó diciendo que la Alcaldía de Bogotá no hizo ningún evento masivo, sino que fue un “recorrido por el parque Illimani con múltiples actividades artísticas al aire libre”.

Explica que hubo un conteo para encender las luces, y en ese momento se presentaron las aglomeraciones; faltaron más gestores de convivencia, según ella.

“La navidad es la época más feliz del año. Anoche pudo más la emoción y se formó aglomeración. Con más gestores de convivencia corregiremos eso en las más de 2.000 actividades artísticas que tendremos”, afirmó.

No obstante, en la actividad no solo se vieron personas amontonadas, sino que se evidencia que la propia alcaldesa no mantuvo el distanciamiento social, que tanto promueve para evitar la propagación del coronavirus.

El tumulto de gente en el sur de la ciudad, además, se vio el mismo día (este domingo) cuando se reportaron aglomeraciones en el centro de Bogotá, mientras que los casos de coronavirus siguen sin descender.

La capital,además, tuvo una semana de multitudes por las jornadas de descuentos.