Los resultados de las Pruebas Saber 11 se publicaron el pasado sábado 4 de noviembre y un estudiante de Buenaventura, Valle del Cauca, alcanzó el puntaje máximo: 500 puntos. Se trata de Diego Fernando Castaño, un joven de 18 años que vive junto a su hermana en el barrio Bellavista.

Castaño cuenta que, durante la madrugada del 4 de noviembre, la página donde se publican los resultados estaba colapsada. “No me funcionaba, pero a un amigo sí y él revisó mis resultados. Cuando me dijo la noticia me emocioné demasiado, realmente no lo podía creer. Decidí esperar a que la plataforma se estabilizara y verlo con mis propios ojos. Sentí una alegría tremenda”, dice Castaño. Además, dicen cuánto vale volver a presentar las pruebas del Icfes y paso a paso para hacerlo.

(Lea también: Estas son las universidades que no piden el Icfes para ingresar; son más de 10)

Luego, Castaño le contó a su mamá y hermana, con quienes vive en el barrio Bellavista de Buenaventura. Castaño, además, es egresado de la Institución Educativa Termarit. Allí, según el joven le contó al diario El País de Cali, conformaron grupos de compañeros de estudio, como el Grupo 500 y el Grupo Tesos 2.0 con jóvenes que, como Castaño, querían alcanzar el sueño de entrar a la universidad.

Actualmente, su sueño es convertirse en médico. “Hasta ahora he tenido acercamientos con algunas universidades, pero continúo abierto a seguir escuchando oportunidades y ofertas sueño”, dice Castaño.

El Icfes se conforma por secciones como Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, y los resultados permiten conocer el rendimiento de los estudiantes en cada prueba.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.