El congresista radicó el proyecto de ley 293 del 2020 que, según dijo, busca proteger la salud mental de los menores de edad en el país.

Dicho texto, que incluye cinco artículos, establece que en los espacios públicos, como parques o centros comerciales, habitualmente visitados por familias y muchos niños no se escuche música que denigre de la mujer.

Así lo explicó en senador en rueda de prensa:

“En los mismos juegos infantiles la música habla de sexo, de violencia, de rebeldía, habla de incentivar los jóvenes a las drogas y vemos que tristemente, hay niños de 10, 11 o 12 años viendo a sus compañeras como objeto sexual y, más preocupante aún, niñas de esa edad sintiéndose como un objeto sexual porque esta música está acabando con la salud mental de niños, jóvenes y adolescentes”.

Tamayo aclaró que esta prohibición no se extendería a bares, discotecas o conciertos para no atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, pero sí en lugares donde “cualquier ciudadano pasee con su niño no debemos permitir este tipo de música” para garantizar el sano esparcimiento de los menores.

El senador explicó que el proyecto contempla sanciones por parte de las Alcaldías municipales aplicando el Código de Policía y que estas se aplicarían a particulares. Además, cualquier ciudadano puede denunciar.

Por ejemplo, dijo, un padre de familia que visite un centro comercial y escuche una de estas canciones puede grabar un video para hacer la acusación.

“Este proyecto de ley, no solo busca evidenciar la problemática de la violencia de género y contra la niñez en la música, especialmente en sus letras, sino que además crear la norma que impida la masificación de este tipo de violencia a través de los lugares públicos o de fácil acceso para la comunidad”, dice en la justificación del proyecto, citada por El Espectador.

Tamayo le dijo a ese diario que, por ejemplo, el reguetón “refuerza la cultura machista y desigual” y sería el más susceptible a incumplir esta norma, si se aprueba.

El proyecto se discutirá en el próximo periodo legislativo, que comienza el 16 de marzo.