La demanda, según Caracol Radio, que no especifica quién la interpuso, pide protocolos especiales para los hombres transgénero que quieren prestar el servicio militar, porque con la palabra “varón” se les estaría excluyendo.

La Corte Constitucional podría dar un fallo al respecto en los próximos días, por lo que, de acuerdo con la emisora, la Procuraduría le pidió no pronunciarse por considerar que el término no es excluyente, y los argumentos de la demanda no son suficientes.

“La Corte se ha alejado de la interpretación estrictamente biológica de los vocablos mujer y hombre, de manera que en los mismos se debe incluir toda persona cuyo documento de identificación revele como el sexo femenino o el masculino, respectivamente, independientemente de la identidad cisgénero o transgénero que de manera autónoma cada quién elija”, dijo la Procuraduría, según el medio.

El artículo 12 de la ley 1861 de 2017 exonera a “los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil” de prestar el servicio militar, no obstante, según el ente de control, los que quieran podrían prestarlo.