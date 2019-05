En un comunicado, difundido por Blu Radio, Zuleta aseguró que lamentó “profundamente” la pérdida de Guerra y rechazó que el periodista “diera a entender una relación de causa-efecto”, entre las supuestas amenazas y el homicidio de Guerra.

El hijo del artista vallenato dijo, en el mismo documento, que si bien no conoce al periodista Guillén, no es la primera vez que él hace un señalamiento en su contra, por lo que no entiende “las razones por las que [Guillén] ha emprendido una campaña sistemática de desprestigio” hacía él.

Zuleta se refirió a un episodio del 12 de enero de este año cuando, según el comunicado, el periodista aseguró que en la fiesta de cumpleaños de Zuleta “se estaba fraguando un atentado contra él y su familia”.

Por eso, el señalado aseguró que impondría una denuncia contra el periodista, quien “ha injuriado y calumniado” su buen nombre y el de su familia, de acuerdo con el texto.

Finalmente, el hijo del artista agradeció a sus amigos y a la comunidad por la comprensión en tan “difícil episodio” y expresó su solidaridad a la familia de Guerra.