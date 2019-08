green

En el pleito con el alcalde Orlando Cardona figuran un ferretero, un constructor y una artista plástica, además de 3 consorcios que alegan que el funcionario no les ha querido pagar obras contratadas por la anterior administración, informó El Espectador.

Al parecer, el mandatario estableció una serie de compromisos para el suministro de insumos y servicios con tres comerciantes de la región, quienes se habrían endeudado para cumplir con los millonarios requerimientos pactados con el alcalde.

Sin embargo, agrega el periódico, los denunciantes reclaman que el mandatario desconoce esos acuerdos y que ni siquiera les pasa al teléfono. De los tres casos denunciados, solo existe una queja disciplinaria ante la Procuraduría por la “presunta omisión de pagar a una ferretería de Madrid materiales para obras del municipio”.

Las respuestas tampoco han sido satisfactorias. “No sé a qué hora se endeudó el ingeniero con usted. Debo revisar” habría dicho Cardona a Luis Ochoa, dueño del Depósito y Ferroeléctrico el Precio Justo, que entregó material de construcción a la Alcaldía por 186 millones de pesos, precisó El Espectador.

En una situación similar se encuentran Humberto Leal y Sindy Zárate, constructor y artista plástica, respectivamente, quienes a través de acuerdos verbales adelantaron obras de remoción de material que costaron 380 millones de pesos y la construcción de un ecoparque estimado en 10 millones de pesos, precisó ese medio.

“La única vez que me contestó me dijo que pensó que mi trabajo había sido una donación. Que revisaría y me contactaría, pero no lo hizo”, manifestó Zárate al periódico.

Por el lado de los consorcios que esperan el pago de obras contratadas con la pasada administración, se sabe que el despacho de Orlando Cardona detectó “problemas” que impiden el desembolso de esas obligaciones.

“Nos corresponde pagar, pero en la revisión que hicimos había situaciones por resolver. Estas obras tuvieron problemas y siguen en problemas”, aseguró Cardona a El Espectador. La Fiscalía Anticorrupción podría conocer estos casos.