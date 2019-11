De acuerdo con la periodista Luz María Sierra, panelista del matutino radial, es altamente probable que a Guillermo Botero le apliquen la moción de censura, que fue convocada por el senador Roy Barreras, si la votación llega a ser secreta, lo que significaría que el ministro deberá apartarse de su cargo.

Según Sierra, los recientes escándalos en los que se ha visto involucrada la Fuerza Pública, como por ejemplo la “vergüenza” que pasó el presidente Iván Duque con el dossier que tenía fotos inexactas suministradas por inteligencia militar, son causas por las que podrían aceptar la moción de censura para Botero.

Eso mismo considera el panelista de Blu Radio Andrés Mejía, que participó en el debate y dijo que “el ambiente es el de mayor riesgo que haya enfrentado un ministro frente a un debate de moción de censura por la impopularidad del Gobierno” y del mismo Botero. Asimismo, expresó que apartar al jefe del Ministerio de Defensa de su cargo sería un “favor” para el mandatario Duque.

Héctor Riveros, por su parte, señaló que hay múltiples razones para decretar la moción de censura a Botero, y que no solo se trata de los recientes ataques que han sucedido en el Cauca por cuenta de grupos armados.

“Nunca debieron nombrarlo [a Botero] porque no tenía ningún conocimiento los temas que iba a administrar. […] El ministro [de Defensa] no tiene la confianza, no solo de los senadores; de los colombianos […] porque los colombianos sentimos que el país es más inseguro que hace 16 meses”, señaló Riveros.

En otra posición estuvieron el Nicolás Uribe y Felipe Zuleta. El primero aseguró que el incremento de la inseguridad en Colombia se ha dado por el aumento de la coca y las “dificultades provenientes del narcotráfico”. El panelista Uribe considera que la lucha de Botero se ha empeñado en resolver ese problema, que además, dice él, no nació en este Gobierno. Mientras tanto, Zuleta manifestó que de “tumbar a Botero” se haría un precedente para que “de ahora en adelante, cada vez que haya un muerto, tumben a un ministro”; y resaltó que con Botero como jefe del Ministerio de Defensa, Colombia ha tenido el año con menos homicidios desde 1965.

Finalmente, Aurelio Suárez considera que el gran problema del ministro de Defensa es que se ha “resistido a aplicar el acuerdo de paz” y por lo mismo debe irse.

Esta será la segunda vez en el año, que el Congreso debate si aplicarle moción de censura a Guillermo Botero. La primera vez fue en el mes de junio, luego de la controversia que se armó cuando el diario The New York Times alertó de una doctrina militar que haría posible el regreso de falsos positivos. No obstante, la mayoría voto en contra de la moción.

Ahora, el debate se volverá a hacer este martes, aunque la votación, informó Blu Radio, se haría en los próximos 10 días.