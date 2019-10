Juvinao criticó al ministro y enfatizó en que la sociedad civil está pidiendo que deje el cargo lo más pronto posible.

“Quiero empezar por decir que esta crítica que voy a hacer en este momento no es contra la persona, no es contra su carrera profesional. Hay que decir que el ministro Botero es un empresario, ha sido un líder gremial, él en ese sector tiene respeto y es reconocido”, dijo la periodista, en La Luciérnaga.

Seguido, mencionó que el reconocimiento de Botero como empresario más las buenas relaciones políticas que tiene “no lo facultan para encargarse de la cartera de Defensa”.

“La cartera de Defensa no solamente es una de las más importantes en el país, por nuestro contexto histórico de guerra, sino que además tiene el segundo presupuesto más alto entre todos los ministerios, después del de educación”, enfatizó Catherine Juvinao.

Además, señaló a Botero porque, dice, nunca había tenido un alto cargo del Estado.

“No tiene experiencia en lo público, no tiene formación ni preparación alguna en seguridad y defensa y eso se nota porque su forma errática y negligente de dar respuesta ante las gravísimas denuncias sobre el posible regreso de los falsos positivos en Colombia debe constituir una preocupación del mayor nivel para este Gobierno y para el presidente Iván Duque”, reclamó la periodista.

Sobre los falsos positivos, Juvinao enumera algunos casos en los que, incluso, el país ha quedado en ridículo. Además, se refiere al asesinato de líderes sociales y a los problemas de seguridad en varios municipios que, según ella, también son responsabilidad del ministro Botero.

“Quiero finalizar con un mensaje al presidente Iván Duque y al Gobierno: no permitan caer en la tentación de que esto se vuelva un punto de honor, la sociedad civil y muchos sectores de la opinión están pidiendo la renuncia del ministro Botero porque ya no es posible mantener confianza en las Fuerzas Militares mientras él esté ahí”, sentenció, y recalcó en que, además, el funcionario no tiene autoridad en los militares y ni siquiera le cuentan las cosas como son.

Además de los argumentos de la periodista, este martes fue tendencia en Colombia la petición de renuncia del ministro Botero. Según Blu Radio, entre los argumentos de algunos sectores está el manejo que se le dio al exguerrillero de las Farc que fue asesinado en Norte de Santander.

Sobre las fallas que le han sacado a relucir a Botero también se refirió el periodista de La W Félix de Bedout, que en su cuenta de Twitter lo tildó de la responsabilidad política en torno a temas que son de gran impacto en el país y que tienen que ver con seguridad y defensa.

“El MinDefensa no es responsable de los hechos que rodearon el asesinato de Dimar Torres, pero sí de dar validez, sin ninguna verificación, a una versión que buscaba encubrir el crimen. Para casos como este existe el concepto de ‘responsabilidad política’”, señaló de Bedout.

Blu Radio informó, finalmente, que tras las críticas y el pedido de renuncia de la sociedad civil en contra de Botero, el Senado analizará este miércoles si se realiza un nuevo debate de moción de censura en contra del funcionario.