En un video publicado por Santa Marta Al Día se escucha al acusado diciéndole a su mamá que él no era el responsable del homicidio de Natalia Jiménez y su marido, Rodrigo Monsalve. Según él, ese día se había accidentado.

“Yo no he hecho nada, te lo prometo. Tú sabes que yo estaba accidentado, tú sabes que yo no he hecho nada, te lo prometo por la memoria de mi papá”, le dijo el joven a su madre mientras ella se lamentaba por su captura.