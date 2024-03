El presidente Gustavo Petro asistió al acto de posesión de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Marirraquel Rodelo Navarro, evento que se adelantó en la Casa de Nariño. Mientras daba sus palabras, el mandatario tuvo que interrumpir su participación por una tos que lo molestaba, explicando que era algo que ya venía presentando.

Petro hizo intervención ante los presentes y se esperaba una larga reflexión, pero esta se vio frustrada sobre los 14 minutos, pues fue ahí cuando empezó a toser y a excusarse, pues no podía continuar con sus palabras. Trató de recomponerse y dijo:

“Tengo una alergia aquí, entonces por eso toso, me ha suspendido mis discursos lamentablemente”, explicó. Pasó aproximadamente un minuto y aunque intentó continuar con su presentación, le tocó finalizar con esta y apartarse del atril.

En septiembre de 2023, Juan Fernando Petro, hermano del jefe de Estado, aseguró que este sufría del síndrome de asperger, condición neurológica que está directamente relacionada con el procesamiento de información y que no tiene cura.

Sin embargo, el mismo Gustavo Petro salió al paso y desmintió dichas afirmaciones, indicando que nunca lo habían diagnosticado con dicha patología, situación que lo dejaba sorprendido por las declaraciones de Juan Fernando Petro.

“Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”, dijo Gustavo Petro en 2023.