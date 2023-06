La salud del presidente de un país, primero, no es una cuestión privada, sino pública; y, segundo, debe estar entre las prioridades de su círculo más cercano. Lo que le pueda pasar a un mandatario en materia de salud no es solo su responsabilidad personal, sino de quienes que lo rodean.

Esa consideración no es nada despreciable pues se trata de la condición de quien rige los destinos del país y su situación puede afectar directamente a toda una nación. Por eso, es un asunto de Estado.

El tema salió a flote nuevamente con el intempestivo regreso del presidente Gustavo Petro a Bogotá, después de sufrir un malestar estomacal en La Guajira, en donde tenía programado estar durante seis días para atender los graves problemas que aquejan a esa alejada región del país.

Las reflexiones al respecto que surgieron en un diálogo de los periodistas de Caracol Radio resultan pertinentes y ponen el asunto nuevamente sobre la mesa, porque no es la primera vez que Petro manifiesta quebrantos de salud.

Sobre la salud del presidente, Vanessa de la Torre insistió en que se trata de un asunto de Estado y amonestó en primera instancia a quienes lo rodean. “Al presiente hay que cuidarlo. No puede andar comiendo por ahí cualquier cosa y no puede andar tomando agua que no sea embotellada, pura, limpia, con la cual no se vaya a enfermar”.

“Eso que está pasando en La Guajira, que se ve muy pintoresco, la verdad es que es muy desafortunado”, agregó la periodista en la emisora. “No tiene nada de pintoresco. Que un mandatario vaya a una región de Colombia a hacer una presentación con todo su gabinete, a gobernar desde allá durante seis días, y que al tercer día se maluquió…”.

Después, lanzó una curiosa pregunta: “¿Y el Plasil qué? ¿No le pueden poner una inyección de Plasil y que se mejore un poquito en el hospital de La Guajira?”. El Plasil, de acuerdo con el sitio Quefarmacia, es un medicamento que contiene metoclopramida, “un componente que actúa directamente sobre el centro del cerebro donde se regula el reflejo de la náusea y el vómito”, que también “estimula las contracciones gástricas y aumenta el movimiento de la primera parte del intestino para que haya un rápido y mayor vaciamiento gástrico y así disminuir el reflujo de los ácidos hacia las partes altas de tubo digestivo”.

Ante la inquietud de De la Torre, Gustavo Gómez planteó: “Pero, Vanessa, los que definen eso son los médicos, ¿y la gente se puede intoxicar o no?”.

“Claro que toto el mundo se puede intoxicar”, respondió la periodista. “¿Pero no le parece muy desafortunado el episodio?”.

En este punto intervino Diana Giraldo, la otra integrante de la mesa de Caracol Radio, con un punto de vista que también lleva a la reflexión del país: “Pero también este es un presidente que ha querido siempre enviar el mensaje de que es uno más. Precisamente, quiere que lo vean como alguien igual a todas las personas, que no tiene esos privilegios de recibir agua embotellada, y si va a La Guajira, toma agua igual que el resto”.

“Pues no”, cortó tajante De la Torre. “Es que no es uno más. Es el presidente de Colombia, y así se quiera mostrar como uno más de toda la gente y no sé qué, el episodio es muy desafortunado. De verdad. Que el mandatario vaya a La Guajira seis días y que le toca regresarse a Bogotá porque se intoxicó. Pues que le pongan Plasil allá en La Guajira y que se mejore y siga trabajando”, insistió.

“O es que está malísimo de verdad. Porque si lo que tiene es una enfermedad gravísima, no nos diga que va a volver hoy, porque no va a volver. Si está realmente gravísimo, hoy no va a volver. Y si lo que le pasó fue una intoxicada cualquiera, pues el Plasil se lo quita”, subrayo.

Sin embargo, la frecuencia radial informó que este mismo jueves el presidente Petro regresa a La Guajira para asistir al acto de reglamentación del Ministerio de la Mujer y de la Igualdad, a las 5:00 de la tarde, en el malecón de Riohacha.