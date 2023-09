Este lunes, el país amaneció hablando sobre el síndrome de Asperger que, según su hermano, tiene Gustavo Petro. La información revelada por Juan Fernando Petro significó un nuevo caso de fuego amigo, ya que provocó una oleada de cuestionamientos sobre el estado mental del mandatario.

Como su revelación causó revuelo, el hermano del presidente (conocido por sus visitas a las cárceles durante la campaña electoral) dio una entrevista a Blu Radio sobre la condición que, supuestamente, comparte con su hermano, intentando reducir el peso de su declaración sobre el estado del presidente.

El hermano del jefe de Estado enfatizó en que no se trata de una enfermedad, sino de una característica de personalidad. Además, remarcó que Petro no está enfermo. Lo curioso es que pareció desmentirse a él mismo, pues afirmó que no sabe si en realidad tienen el mismo síndrome.

Según Juan Fernando Petro, el psicólogo que lo diagnosticó a él con el síndrome de Asperger no examinó a su hermano. Según explicó en la emisora, el profesional sugirió que seguramente compartían la condición, pero el ahora presidente nunca fue analizado directamente.

“Yo conté eso en términos de lo que a mí me sucedía. El psicólogo dijo: ‘Su hermano debe tener el mismo comportamiento porque son parecidos’. Pero la cuestión era sobre mí. Ahora, claro, eso me trae ahora un problema, porque yo dije cosas que ahora son públicamente conocidas y que afectan a otra persona que no me dio la autorización para plantearlas y decirlas”, expresó el hermano del presidente en diálogo con el medio radial.

Lo dicho por el hermano del mandatario es una clara rectificación de su parte. Pues aunque en ‘Los informantes’ dijo que Petro tenía Asperger, en Blu Radio terminó diciendo que no sabe a ciencia cierta si en realidad padece ese síndrome.

De hecho, señaló que seguramente el jefe de Estado está molesto porque nunca lo autorizó de hablar de dicha condición y debido a que, según expresó, no sabe si en realidad comparten ese síndrome (mismo que tendría Lionel Messi), por lo que él mismo estaría difundiendo información falsa.

“El psicólogo, una tarde cualquiera, sin estudios neurológicos, simplemente dijo: ‘Su hermano tiene un comportamiento similar, debe tener lo mismo’”, concluyó Juan Fernando Petro sobre el momento en el que fue diagnosticado con Asperger, con lo que dejó dudas sobre si en realidad el presidente tiene el síndrome.