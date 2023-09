Este domingo por la noche Colombia se enteró de un aspecto que ayudaría a entender el extraño comportamiento que caracteriza al presidente Gustavo Petro, y que ha provocado muchas especulaciones. Su hermano Juan Fernando contó que, a los dos, cuando eran niños, les diagnosticaron el síndrome de Asperger.

(Le interesa: Petro propone transporte público gratis en ciudades a cambio de pago en el recibo de luz)

Con las declaraciones de Juan Fernando Petro quedó probado, una vez más, que es en el entorno del presidente Gustavo Petro, en sus círculos más cercanos y familiares, en donde se origina el ruido que tiene afectado al Gobierno. Es el fuego amigo el que más le hace daño.

El país amaneció hablando del tema este lunes, pero en las declaraciones de Juan Fernando Petro al programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión, hay otros aspectos que, además de explicar la actitud del mandatario, darían cuenta de la salud de la coalición de izquierda que lo llevó al poder: el Pacto Histórico.

Para Juan Fernando Petro, no es la derecha ni el Centro Democrático ni sus más conspicuos representantes, como la senadora Paloma Valencia o el expresidente Álvaro Uribe, los que le están haciendo daño al Gobierno de Gustavo Petro.

“No, no, no. Yo no tengo nada que decir en contra de ellos. Para mí, [son] los mismos de adentro [del Gobierno]”, sostuvo el hermano del presidente, al referirse a quienes conforman hoy el Ejecutivo.

Preguntado sobre en quién confía en el Pacto Histórico o en la Colombia Humana, el hermano del presidente respondió sin rodeos, aunque con una notoria animosidad: “En ninguno. Yo no soy del Pacto Histórico. No me interesa ser del Pacto Histórico”.

En su diálogo con el programa, Juan Fernando Petro buscó rescatar de todo a su hermano, a quien no considera inteligente, sino “un genio”. “Veo que la izquierda… saco a mi hermano de ahí, porque él ni siquiera es ya de izquierda. Su pensamiento ha evolucionado tanto que eso ya no es de izquierda”.

Lee También

Sin embargo, en los discursos de Petro sobre diversos temas, analistas han hallado que se encuentra anclado a la visión de la izquierda de hace 20 o 30 años, muy propia de los tiempos de la Guerra Fría. Su permanente animadversión por el capital, los banqueros y los empresarios certifica su postura de izquierda de vieja data.

Y esa izquierda fue la que llevó al poder a Petro, acepta Juan Fernando Petro. “Esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, anquilosados, de mamertos, sube a un poder muerta de hambre, nunca ha sabido qué es el poder, y son pirañas entre ellos mismos”, continuó el hermano del presidente, en un botafuego que no dejó títere con cabeza. “Todo es conflicto dentro de la izquierda”.

Y, como si fuera poco, quizá sin medir el efecto e impacto de sus propias declaraciones, Juan Fernando Petro les entregó más municiones a quienes atacan a su hermano, pues dio la razón a quienes hablan del ‘Pacto de La Picota’.

Aseguró que fue por las conversaciones que él y el hoy comisionado de paz, Danilo Rueda, sostuvieron con presos en La Picota que Gustavo Petro ganó las elecciones.

“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación, que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que lugares donde Petro no podía ni llegar ahora gana masivamente”, dijo Juan Fernando Petro en ‘Los informantes’.

“Nosotros vimos que entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo tuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó. Las cárceles incidieron mucho”, agregó el hermano del presidente.