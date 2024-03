El presidente Gustavo Petro asistió al evento de lanzamiento del edificio de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Bogotá, en medio de su presentación tuvo tiempo para expresarse ante la comunidad estudiantil y en su discurso arremetió contra dos medios de comunicación, asegurando que estos estaban embruteciendo a los colombianos.

Según el mandatario, desde la privatización de la educación, medios como Caracol Radio y RCN Radio se encargaron de embrutecer al país, teniendo en cuenta que eran las dos emisoras con mayor cobertura en el territorio nacional.

El mandatario nacional explicó que todo se basaba en el mensaje que se exponía a través de las ondas sonoras de estos medios, asegurando que adormilaban a los radioescuchas.

“Cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana”, añadió.

Sobre el tema, argumentó que esto se debía a que con las noticias o mensajes se estaba normalizando todo lo malo que sucedía en el territorio, caso tal de asesinatos, muertes y violación de derechos en medio de un contexto que obligaba a que la sociedad reaccionara ante esto.

El presidente Gustavo Petro puntualizó: “Haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal, y no se reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando y más que nunca hay que pellizcarse”.