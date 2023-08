Este lunes 31 de julio el representante a la Cámara de Representantes, Juan Carlos Losada radicó por quinta vez un proyecto del ley con el que busca en Colombia, se prohíban las corridas de toros; luego de que la iniciativa se hubiera hundido recientemente en la legislatura pasada, ante la falta de tres votos en la plenaria de la Cámara.

Losada ha dicho para algunos medios nacionales que no dejará de intentarlo: “nosotros nunca vamos a bajar los brazos en esta lucha, cuántas veces tengamos que presentar lo presentaremos”, señaló el representante. Además, considera que no hay motivos para rendirse, ya que está completamente convencido de que se trata de una causa justa, pues la “tortura de los animales para la diversión debe quedar proscrita en nuestra sociedad”, agregó.

En medio de la radicación del proyecto, señaló que es “absolutamente vergonzoso que para la diversión de unos cuantos, inconscientes, que no han entendido el valor de la vida de los animales, estos tengan que ser torturados en plazas de toros de Colombia”, expresó el congresista liberal Juan Carlos Losada.

El congresista también aprovechó para dejar claro que la propuesta está centrada expresamente en el tema taurino y no alcanza a abarcar otras prácticas como las galleras, puesto que el proyecto “procura prohibir en todo el territorio nacional las prácticas taurinas, no solamente las corridas de toros, sino también becerras, las tiendas y demás actividades que genera el ámbito taurino y, por su puesto, dándole una responsabilidad al Gobierno nacional”, especialmente en los casos en los que algunas personas se vean afectadas en su actividad laboral, tras una posible prohibición de estas prácticas. Cabe resaltar que la segunda vez que se hundió, fue porque en la Cámara dijeron que no estaba bien planteado.

Así las cosas, para que la propuesta presentada nuevamente ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, donde el presidente es investigado por construir casa en zona protegida, por quinta vez llegue a convertirse en ley, esta deberá de superar cuatro debates en el Congreso, dos en el Senado y dos en Cámara de Representantes, en donde habrá de iniciar su trámite en la Comisión Primera.