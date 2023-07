Las últimas horas del artista de 71 años no han sido para nada fáciles, pues está enfrentando un drama personal al perder a uno de sus más queridos animales.

Aunque no dio muchos detalles de lo sucedido, el cantante de música llanera les contó a sus seguidores en Twitter que su caballo Juan Esteban falleció este jueves.

“No quiso Dios que galopara en tus lomos por las sabanas del llano. Te fuiste a galopar por las del cielo Juan Esteban”, escribió Valderrama inicialmente en un trino.

Y es que lo más duro para él fue no estar con el caballo en sus últimos minutos de vida, ya que explicó que no está en su tierra y no pudo darle la despedida que merecía.

“Si el cielo es un paraíso tendrá que tener un llano. Estoy pu… pero lo que se llama pu…mente triste”, agregó el ‘Cholo’ en su publicación.

No quiso Dios que galopara en tus lomos por las sabanas del llano. Te fuiste a galopar por las del cielo JUAN ESTEBAN. Toy lejos de nuestra tierra y no puedo darte el último adiós. Galopa libre que "Si el cielo es un paraíso tendrá que tener un llano" . Estoy puta pero lo que se…

De qué murió el caballo del ‘Cholo’ Valderrama

En la fotografía que compartió el artista llanero se aprecia al animal caído sobre un charco de agua que sobresalía de un pastizal. Pese a que en un principio Valderrama no explicó qué le ocurrió a su caballo, la razón la dio gracias a la pregunta de uno de sus seguidores.

Según contestó el cantante, al parecer al animal lo mordió una culebra y esto le produjo la muerte.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar y diferentes internautas le enviaron sus condolencias por la pérdida de su ser querido.

“Qué pesar”, “se pierde más que un caballo, un amigo fiel”, “un abrazo, maestro”, “te entiendo perfectamente”, “para un llanero perder su caballo es perder un amigo”, “se va un hermano de vida”, “qué pérdida tan grande”, “qué mala noticia, fuerza, maestro”, “ánimo que en el cielo hay un llano”, “un abrazo para usted y su familia”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.