green

Y lo hacen de la manera que ha caracterizado las formas de expresión de las protestas que se desataron desde el pasado jueves cuando fue convocado un paro nacional: el ‘cacerolazo’.

Los convocantes, de acuerdo con un video que difunde Blu Radio, se reunieron en el colegio Ricaurte, en inmediaciones de la carerra 30 con calle 13, para comenzar su desplazamiento hacia la calle 19 con carrera Cuarta, lugar en que este sábado por la tarde Dilian Cruz fue impactado, al parecer, por un gas lacrimógeno disparado por el Esmad.

El hecho tiene conmocionada y en expectativa a la ciudad, porque el joven permanece recluido en el hospital San Ignacio, a donde fue llevado de urgencia.

Precisamente, al frente de ese centro asistencial también hay un plantón de personas en solidaridad con Dilan Cruz. Por esa razón, la carrera Séptima está cerrada en ambos sentidos.

Hasta este domingo no se tenía noticia de ninguna otra marcha programada en la ciudad, después de las tres jornadas de manifestaciones que han estremecido a la capital.

Sin embargo, el desplazamiento de los profesores y compañeros del joven constituiría la primera de este domingo.

Alejandro Córdoba, profesor de Dilan Cruz, dijo en Caracol Radio que el propósito de la marcha es “demostrarle al país que estos hechos no pueden pasar impunes. La muerte de un joven [aquí tal vez tuvo un lapsus] que estaba protestando, que estaba ejerciendo su libre derecho a la protesta, que estaba desarmado, que no le estaba haciendo absolutamente nada a la Policía, simplemente iba corriendo, eso no puede ser”.