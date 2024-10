Lo hizo a través de su columna en Semana, que tituló ‘La salida de Luis Carlos’, en la que aseguró que se le hizo “un gran favor” al gobierno de Gustavo Petro, pues se viene rumorando que los dueños de la cadena radial le pidieron la renuncia a Vélez, al parecer, por sus declaraciones sobre la COP16, que se organiza en Cali.

‘Pacho’ Santos destacó la labor del hijo de Carlos Antonio Vélez, que también se pronunció por la salida de él de La FM y RCN Radio, y señaló que cuando asumió la dirección de la emisora la audiencia aumentó.

“Luis Carlos Vélez tomó una emisora moribunda y la llevó a tener cerca de 900.000 oyentes luego de haberla recibido con 280.000. Más no se podía esperar y, la verdad, esa emisora había logrado salir de un hueco profundo, en el que por muchas razones se había mantenido después de la salida de ese gran periodista Juan Gossain. Por eso no hay otra razón distinta para esa medida que la presión del Gobierno, algo que ya antes había sucedido con esa misma cadena radial con el mismo resultado”, escribió.

‘Pacho’ Santos dice que no escuchará RCN por salida de Luis Carlos Vélez

El exfuncionario indicó que, por “solidaridad” con la liberta de expresión y con el exdirector de La FM, cambiará de emisora cuando vaya en su carro.

“Eso sí, me quedé sin emisora para escuchar en la mañana. No pienso volver a escuchar a RCN en un acto de solidaridad con la libertad de expresión y la verdad. Me tocará, cuando voy en el carro, que es cuando escucho radio, ver si la HJCK vive o, si no, pasarme a Candela Estéreo, en la que por lo menos hay una mamadera de gallo que hace más vivible el día a día en un país que poco a poco se va a la mie…”, agregó en su columna.

(Vea también: Definen el reemplazo de Luis Carlos Vélez en La FM: nuevo director es viejo conocido de RCN)

Asimismo le envió un mensaje de apoyo a Vélez y a todo su equipo, ya que se imagina que quedaron “destrozados“. Resaltó que la labor de los periodistas sigue siendo fundamental para preservar la democracia, a la que RCN le hizo un “gran daño” con su decisión, según él.

Lee También

Qué hará Luis Carlos Vélez, luego de salir de La FM

El bogotano se tomará unos meses para descansar y compartir con su esposa e hijos, dijo en sus palabras de despedida. Eso sí, dejó claro que retomará su oficio periodístico, como lo viene haciendo desde hace varios años.

“Todos aquellos que prefieren el silencio, no celebren demasiado. Porque muy pronto vamos a seguir trabajando en el contra poder y más ahora en la situación que estamos viviendo en Colombia […]. Me estoy despidiendo con un gran sentimiento de orgullo y gratitud […]. Me voy en los mejores términos y con agradecimientos inmensos a este lugar. Como todos los días dije: todo va a estar bien”, puntualizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Carlos Velez (@luvelez)

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.