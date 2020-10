green

A pesar de que los hechos quedaron registrados en una cámara del lugar, esto parece no ser suficiente para enviar directamente a prisión al camionero involucrado en el accidente.

Los motivos fueron explicados minuciosamente por al abogado Hernando Herrera, panelista de ‘6 A.M.’ de Caracol Radio, quien en esa emisora dio 2 razones por las que el sujeto pudo ser capturado, pero dejado en libertad de inmediato.

En primer lugar, está el hecho de que la captura del camionero no se dio en flagrancia. “Queda en libertad porque su captura no fue en el momento y lugar en que ocurrieron los hechos”, explicó al jurista, en esa frecuencia radial.

La segunda razón por la que, según explicó Herrera, el señalado sigue ligado al proceso, pero en libertad, es que probablemente se tomó la decisión para no saturar un ya abarrotado sistema penitenciario en Colombia.

Herrera detalló que en determinados casos los jueces toman estas decisiones porque las cárceles simplemente no tienen más cupo para las personas. “Las cárceles están congestionadas; hay cárceles con más del 54 % de personas superior a la ocupación total”, es la dura realidad que analizó el jurista, en ese medio.

Sin embargo, Herrera indicó en la emisora que actualmente se puede revisar la decisión inicial de dejar en libertad al camionero y en caso de valorarse el hecho de que se fugó, y no se entregó voluntariamente, puede ser eventualmente encarcelado por la muerte del ciclista.

Este es el pronunciamiento de la Fiscalía, sobre el accidente ocurrido en Chía:

Con respecto al accidente de tránsito ocurrido en la vía Chía – #Bogotá, en donde murió el ciclista José Antonio Duarte, la #Fiscalía está a la espera de los resultados del material probatorio que está en proceso de recaudo para realizar la respectiva audiencia de imputación. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 13, 2020

Por su parte la Fiscalía General de la Nación informó, a través de su cuenta de Twitter, que se encuentra a la espera de los resultados “del material probatorio” para formalizar la audiencia de imputación.

El organismo judicial también aclaró que el sujeto no fue enviado a la cárcel por no haber sido capturado en flagrancia y añadió que no ha sido puesto a ordenes de la Fiscalía o de un juez de control de garantías.

Finalmente, la Fiscalía apuntó que ya se incautó el vehículo involucrado en el accidente que acabó con la vida de José Duarte, se reseñó al sujeto señalado del hecho y se dejó el caso para la investigación del ente acusador en Zipaquirá.