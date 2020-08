green

Y así lo sintió el presidente Iván Duque, que en su programa ‘Prevención y Acción’ consultó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la razón por la cual se dispararon las cifras de pacientes fallecidos por coronavirus de un día a otro.

Lo primero que explicó Ruiz fue que se trata de una variación de cifras que se viene presentando desde hace una semana, y que esto se debe a las actualizaciones de fallecidos en entidades territoriales y a la forma en que se vienen haciendo las pruebas para detectar la COVID-19.

“[…] hay momentos en que se hacen actualizaciones con base en procesos de verificación a lo que llamamos autopsias verbales, donde aquellas muertes que no tienen una causa definida o no son claras, y que se clasifican como sospechosas, las actualizamos y los departamentos empiezan a cargar en un día información referente a días anteriores, lo cual nos hace incrementar los números”, aseguró el funcionario.

Ruiz también dijo que otro efecto de este fenómeno tiene que ver con el crecimiento de las pruebas de antígeno y la reducción en las pruebas moleculares PCR, en las dos últimas semanas, pues las primeras arrojan resultados mucho más rápidos que se conocen, incluso, el mismo día en que se toma la muestra.

“Esto hace que los diagnósticos se hagan y lleguen más temprano, y se dé el fenómeno pese a que tenemos evidencia de que hay un decrecimiento importante en el número de pacientes hospitalizados, así como en el número de certificados de defunción por COVID-19”, agregó Ruiz.

Finalmente, y para tranquilizar a la población, el funcionario afirmó que en la medida en que se reducen los tiempos de diagnóstico también “se reduce el rezago, y por eso tenemos, a veces, reportes de números crecientes de fallecimientos”.

Y destacó:

“Pero eso no representa la curva, donde ya se muestra una tendencia a la reducción de fallecimientos, que evidencia que estamos pasando la parte más crítica del pico de este brote inicial, lo cual no quiere decir que no tengamos más picos en el futuro, pero que evidencia que estamos en una etapa de estabilización”.

La explicación del minsalud se da debido a que en las últimas dos semanas las cifras de fallecidos han oscilado entre 204 y 385, aunque la cifra positiva es que los pacientes recuperados cada vez son más.

Esta es la explicación completa del ministro Ruiz.

