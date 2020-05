green

Todo porque los dos conductores habrían tenido un incidente en el cruce de una concurrida calle de la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

La situación quedó evidenciada en un video compartido por un usuario de Facebook —presuntamente el denunciante— y difundido masivamente por páginas de denuncias ciudadanas, este fin de semana; aunque los hechos se habrían presentado el pasado jueves.

En la grabación se aprecia que el policía se acerca al vehículo particular, mientras el ciudadano le alega: “Me pide documentos sin tener tapabocas, sin tener guantes. Se baja de un carro que no sé si sea de la Dijín y, ahora, me dice que me va a hacer un comparendo”.

Enseguida, el uniformado le confirma: “Por irrespeto a la autoridad”.

Pese a que el policía le reclama al sujeto por su grosería y trata de darle lecciones de ciudadanía por insultar a los actores viales por pitarle, este le cuestiona: “Entonces, si yo le digo: ‘Coma mierd%&’ a cualquier persona ¿me hacen un comparendo, señor agente?”, a lo que el agente no responde.

Incluso, se escucha que el civil le recrimina que el procedimiento policial está mal hecho y ni siquiera porta los documentos para imponer la sanción anunciada.

En las imágenes, además, se observa que a los pocos minutos llegan al sitio dos patrullas del cuadrante a quienes les explican los hechos.

“Yo no me di cuenta quién era y dije: ‘Coma mierda%&’, de verdad, lo dije. Lo acepto […]. Pero en el carro, yo no sé que el señor es policía”, confirma el sujeto.

Sobre las razones por las que el ciudadano se movilizaba en su carro particular, a pesar de las medidas de aislamiento y las restricciones de movilidad, él explicó que trabajaba en una empresa entregando productos de seguridad industrial y mostró un permiso que lo exceptúa de la norma.

A continuación, el video viral que tiene cerca de 5.000 reacciones y la misma cantidad de comentarios, donde algunos apoyan al ciudadano por el mal procedimiento, mientras otros lo descalifican por su comportamiento.