Las autoridades se habían hecho presentes en el lugar para despejar un asentamiento ilegal en zona rural de Cali, algo con lo que Zúñiga no estuvo de acuerdo al ver que las personas quedarían desamparadas justo en medio de la pandemia.

Desde ese mismo instante, el policía ya anticipaba que no le importaban las consecuencias, pero no iba a proceder con lo que le pedían: Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”, se le oye decir en el video del episodio.

Ya que la orden de desalojo estaba en regla, el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, reitero que no tenían opción más que hacerla cumplir. “Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o en una extralimitación en el cumplimiento de sus deberes”, dijo Vásquez, de acuerdo con Noticias Caracol, medio que anticipó que ya había una investigación en curso por lo sucedido.

Sin embargo, aunque el general dijo que exaltará el lado humano del agente, este ya habría sido arrestado y estaría privado de la libertad en la estación de Policía de Jamundí sin siquiera poder comunicarse, aseguró Semana.

Además, la revista indicó que sería objeto de “un proceso disciplinario que podría terminar en su destitución del cargo”.