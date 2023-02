Precisamente, tras el paro del pasado 22 de febrero, la Alcaldía de Ibagué confirmó que hará mesas permanentes para poner a andar los operativos requeridos.

Aunado a este trabajo se indicó que la Superintendencia de Transporte acompañará a los agentes “en un proceso de formación a los funcionarios para adelantar procesos sancionatorios por infracciones de transporte”, dijo Ayda Lucy Ospina.

Asimismo, Ospina señaló que desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), existe la posibilidad de que se puedan realizar operativos especiales en conjunto, plan que se espera desarrollar en todo el territorio nacional.

“Desde la Ditra me confirmaron la posibilidad de hacer algunos operativos especiales con un cuerpo especial que podría venir y organizaríamos esporádicamente operativos, no solo aquí (Ibagué) sino en otras regiones de Colombia”, acotó la superintendente, quien además mostró su preocupación por los altos índices de accidentalidad en las vías, por lo que dijo que los eventuales operativos buscan no solo combatir la ilegalidad, sino reducir el número de siniestros viales.