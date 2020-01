En su diálogo con la periodista María Elvira Arango, Pirry recordó que luego de entrevistar al violador y asesino serial Luis Alfredo Garavito, y documentarse sobre los crímenes que cometió, sintió por primera vez uno de los ataques de ansiedad con los que ha tenido que convivir desde hace años.

“Mi primer ataque de pánico me dio terminando esa investigación. Yo no sabía qué es un ataque de pánico. Lo describiría como la sensación de morirse. A uno se le aumenta la frecuencia cardiaca, se le seca la boca, siente un vacío en el estómago, le sudan las manos. Yo pensé que me estaba dando un infarto. Uno no se muere, pero está en un estado de ansiedad y de terror, pero uno no sabe por qué es”, recordó el periodista en ese programa de Caracol Televisión.

El periodista boyacense también explicó lo que se siente padecer depresión, enfermedad por la que ha estado internado en varias ocasiones, la última de ellas el pasado 4 de enero. “Se despierta uno sintiéndose triste sin saber por qué, pero además enojado porque lo tienes todo y no estás feliz. Te fatigas y no quieres nada. Te quedas en esa cama metido y puedes durar metido tres días”, expresó el comunicador.

Pirry ya está cerca de cumplir 50 años y asegura que ama la vida. “Si hay alguien que ama la vida, somos las personas que hacemos deportes de aventura. Yo amo la vida, yo quiero vivir muchísimos años”, agregó Pirry.

El periodista también dio un parte de tranquilidad para aquellas personas que pensaron que su hospitalización hace tres semanas era producto de una de sus peores crisis. En ese aspecto, el boyacense aceptó que ha tenido peores épocas. “Yo he tenido crisis más duras que esta y he estado internado 15 días, pero como la información se filtró a manera de chisme por Twitter, en Instagram publiqué y le expliqué a la gente”, concluyó Pirry.

