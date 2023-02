La senadora Piedad Córdoba habló con la revista Semana acerca de su relación con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el sistema político del vecino país y reveló detalles del asesoramiento del actual ministro de transporte Guillermo Reyes con el tema electoral.

Lo primero que se le preguntó a la senadora del Pacto Histórico es si aún mantenía contacto con el mandatario y qué tan fuerte era esa relación, ella le respondió a la revista que las relaciones seguían intactas.

Luego, el medio de comunicación indagó sobre el sistema político venezolano y la crisis económica y humanitaria que ha desencadenado. No obstante, Córdoba le dijo a los periodistas que debían visitar Venezuela para darse cuenta de lo que estaban hablando y que, a pesar de lo que muchos creen, en Venezuela sí hay una democracia.

– Córdoba: “Muchachos ustedes no han ido allá no hablen de lo que no saben. Vayan a Venezuela y se dan cuenta, Nicolás ha sido capaz de mantenerse”

– Periodista: “Pero Venezuela no es una democracia”

– Córdoba: “No, sí es una democracia porque si hay elecciones hay democracia”

– Periodista: “Pero las elecciones allá no son libres”

– Córdoba: “Son libres, son libres. Y es más, lo invito a que hable con una persona que ha sido asesor permanente del presidente Maduro en el tema electoral, que es el actual ministro de transporte”