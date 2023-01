La revelación hecha por Twitter en las últimas horas, en las que se indicó que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría recibido apoyo desde Rusia a través de dicha red social, sigue provocando controversia.

Los archivos desclasificados —revelados por el periodista estadounidense Matt Taibbi y compartidos por el propio Elon Musk— detallaron que durante las pasadas elecciones en Colombia hubo tendencias a favor del entonces candidato y de su partido Pacto Histórico las cuales habrían sido apoyadas por cuentas de bots.

32.“USIC” requests often simply began “We assess” and then provided lists (sometimes, in separate excel docs) they believed were connected to Russia’s Internet Research Agency and committing cyber ops, from Africa to South America to the U.S.: pic.twitter.com/wpdr7Cxa1n

— Matt Taibbi (@mtaibbi) January 3, 2023