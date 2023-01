El documento pertenece a Twitter y en él se detallan los requerimientos que los cuerpos de investigación de Estados Unidos le habrían hecho a esa red social sobre la posible relación de agencias chinas, iraníes y rusas con gobiernos extranjeros, acciones de desinformación y vinculaciones con campañas políticas.

La información estaba en poder de Elon Musk, propietario de Twitter y hombre que se la filtró al periodista en cuestión, que ha venido publicando una serie de revelaciones entre las que se encuentra un capítulo dedicado a Colombia.

En ese apartado se detalla la posible injerencia de robots que tendrían que ver con Rusia y que habrían operado a favor de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2021.

Lo que se publicó fue un documento que la inteligencia de Estados Unidos le habría enviado a Twitter como parte de su monitoreo de actividad de robots y de cuentas que tendrían relación o influencia con la Agencia de Investigación de Internet de Rusia.

“Durante un monitoreo de rutina en redes sociales en Suramérica, enfocado en Venezuela, Cuba y Colombia, descubrimos actividad de Twitter con signos significativos de comportamiento tipo ‘bot’, también descrito como comportamiento inauténtico coordinado”, dice el texto a modo de introducción.

Luego viene el señalamiento hacia la campaña del actual presidente de Colombia:

Además, el documento expone cuentas con actividad típica de robots, como las siguientes: @yesid70202528, @fernandohinca01, @willj84753699, @jaime528629, @nanderas3, @esperanzaprie16, @cegatalisman2, @edwinpa81364652 y @alonso15922455.

Varias de ellas ya están inactivas o suspendidas, como lo pidió EE. UU., lo que indica que Twitter sí habría tomado acciones.

También fueron mencionados los numerales más utilizados por las mismas cada día, entre los que se encuentran: #PactoHistórico, #PetroPresidenteColombia2022 y #PetroPresidente2022.

Además, el periodista dijo que había un archivo de Excel con un listado de 590 cuentas potencialmente de robots y una compilación de 50.000 publicaciones en interacciones en Twitter que sustentarían la investigación.

Acá, el documento en cuestión:

