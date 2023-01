El presidente Gustavo Petro había anunciado que Colombia haría un esfuerzo presupuestal para contar “con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kfir”. Su decisión le había significado críticas, ya que la compra de los aviones alcanzaba los 12,5 billones de pesos.

Sin embargo, este dos de enero, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró en Caracol Radio que no se llegó a acuerdo con las empresas que iban a vender los aviones. Es decir, se cayó la idea de renovar las aeronaves que usa la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

“No logramos finiquitar ni con los franceses, ni con los suecos la compra de los aviones de combate”, dijo el ministro, precisando que el negocio se cayó por el vencimiento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) —que permitía la compra hasta el 31 de diciembre de 2022— y no porque el Gobierno decidiera no hacer la adquisición.

Pese a la declaración del ministro, la opción de reemplazar los viejos Kfir sigue abierta. No obstante, se necesitaría un nuevo Conpes, y según explicó el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, no se encuentra en los planes del Gobierno.

“Me dicen desde el Ministerio de Defensa que la puerta está abierta, pero que se necesitaría un Conpes nuevo, lo cual por ahora no está en los planes del Gobierno. Las prioridades son otras”, expresó Ospina en la emisora.

El propio presidente se refirió a la caída de la compra de los aviones. Según señaló en su cuenta de Twitter, no se pudo hacer la adquisición con el Conpes que firmó la administración de Iván Duque. No obstante, no detalló si su Gobierno intentará conseguir uno nuevo para renovar la flota.

Según había argumentado el mandatario, la renovación de la flotilla de los Kfir es necesaria porque esos aviones han tenido más de 42 años de uso. “En realidad, ya era un peligro subirse sobre esos aparatos”, dijo.